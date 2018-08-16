У неработающего тагильчанина нашли 700 грамм наркотиков и целый арсенал оружия

Крупные запасы синтетических наркотиков, оружия и боевых патронов обнаружили сотрудники полиции в квартире неработающего 52-летнего жителя Нижнего Тагила.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, владелец всего этого «богатства» попал в поле зрения правоохранителей из-за скандала с соседями. При личном досмотре при нем были найдены самодельный нож и пистолет с нарезным стволом, а также патроны. Для получения информации о возможной причастности гражданина к совершению каких-либо преступлений сыщики провели обыск в его квартире, где обнаружили свертки с расфасованными и приготовленными для продажи наркотиками массой порядка 700 граммов, более 100 патронов к пистолету, патроны для охотничьего ружья, патроны для пистолета Макарова и автомата Калашникова, учебную гранату РГД. Здесь же сотрудники уголовного розыска нашли несколько паспортов, в том числе со следами переделки, а также документы на несколько квартир, принадлежащих задержанному. Следователи не исключают, что квартиры подозреваемый купил на деньги, вырученные от продажи наркотиков.

В отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела – по части 5 статьи 228.1 «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере» и по статье 222 УК Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Время до суда мужчина проведет под арестом. Оперуполномоченные проверяют его на причастность к другим преступлениям. Сам арестованный отказывается от дачи показаний и сотрудничества со следствием, что в будущем обязательно будет учтено судом, добавил полковник Горелых.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 16.08.18

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