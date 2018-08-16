В Екатеринбурге построят два перехода через железнодорожные пути

В Екатеринбурге до конца этого года построят два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. Первый из них появится на пересечении улицы Хвойной и Сибирского тракта, второй ‒ на Керамике, между Елизаветом и Вторчерметом. Кроме того, еще один пешеходник оборудуют в Талице.

«По проекту они будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, освещением. Рядом будут обустроены накопительные площадки с направляющим ограждением, установлены знаки безопасности. Сейчас началась подготовка площадок для строительства», ‒ сообщили железнодорожники.

На строительство всех трех потратят 33 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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