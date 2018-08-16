В Академическом районе в День города тоже будет введен «сухой закон»

Администрация Екатеринбурга расширила список мест, где будет ограничена продажа алкоголя во время празднования Дня города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительный запрет наложен на Академический район, где 18 августа пройдет фестиваль «Добрососедство». Согласно постановлению мэрии, с 10 до 23 часов торговым точкам запрещено продавать спиртные напитки в периметре: проспект Академика Сахарова – улица Вильгельма де Геннина – улица Краснолесья – улица Рябинина.

В субботу, 18 августа, алкоголь не будет продаваться в центральной части Екатеринбурга, где развернутся основные массовые мероприятия. Ограничения также вводятся на территории Основинского парка (с 10 до 18 часов), где пройдет праздничный концерт. Ранее администрация утвердила «сухой закон» с 15 по 17 августа в парке им. Архипова (улица Академика Бардина – улица Амудсена), и 16 августа с 14:30 до 20:30 на площади Обороны, где также пройдет праздничная программа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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