Россияне переходят на дешевые игрушки

Россияне не отказались от покупок детских товаров в кризис, но спрос сместился в экономсегмент. В результате в 2017 году сеть Fix Price впервые вошла в тройку крупнейших импортеров, уступив лишь «Детскому миру» и «Глории Джинс», сообщает РБК.

По итогам 11 месяцев 2017 года ООО «Бэст Прайс» (головная компания сети Fix Price) заняло третье место по объему поставок детских товаров в Россию в натуральном выражении – 7,6 тыс. т. В стоимостном – $36,5 млн – такой объем ставит компанию на седьмое место среди крупнейших поставщиков. Такие результаты следуют из данных Федеральной таможенной службы, с которыми ознакомился РБК.

Всего за отчетный период в Россию было ввезено 209,9 тыс. т детских товаров на общую сумму $2,496 млрд (за аналогичный период 2016-го – 178,11 тыс. т на $2,088 млрд). В структуре импорта основную долю (58%) занимают игрушки и 32% – детская одежда и обувь. В числе крупнейших поставщиков – ПАО «Детский мир» (компания ввезла 15,5 тыс. т детских товаров на $182,9 млн), ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (12,1 тыс. т, $212,5 млн), ООО «Рич Фэмили» (5,6 тыс. т, $36,1 млн), ООО «Лего» (4,8 тыс. т, $131,2 млн) и ООО «Хасбро Раша» (3,5 тыс. т, $82,1 млн). ​

Как уточнил источник РБК, знакомый с таможенной статистикой, за весь 2017 год динамика закупки игрушек изменилась несильно – ее пик традиционно приходится на осень, перед началом новогодних продаж, а в декабре уже поступают небольшие объемы. Также собеседник РБК уточнил, что в 2016 году «Бэст Прайс» в число крупнейших поставщиков не входила, поскольку «компания только в прошлом году начала наращивать долю категории игрушек в своих магазинах».

Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов не стал комментировать статистику ФТС, но отметил, что компания не предпринимала «специальных действий для развития категории игрушек». «Растет бизнес, и если смотреть на категории товаров, они растут прямо пропорционально росту бизнеса, просто в какой-то момент за счет эффекта масштаба мы стали попадать в число крупных импортеров», – сказал он РБК. С каждым годом компания растет на 20-30%, что происходит как благодаря органическому росту за счет увеличения числа магазинов, так и за счет внутренних резервов, таких как повышение спроса, отметил Кирсанов.

«Сама категория игрушек, конечно, хорошая категория. Безусловно, спрос есть, и, так как у нас немного сменилась стратегия бизнеса (теперь в рознице у компании не одна, а четыре фиксированные цены), в категории «игрушки» произошли изменения ассортимента», – добавил он.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», несмотря на доступную цену и постоянную смену ассортимента, качество игрушек из магазинов Fix Price оставляет желать лучшего. В социальных сетях родители часто жалуются на то, что товары, приобретенные в этой сети, довольно быстро выходят из строя и в случае поломки ремонту, в основном, не подлежат. Часто поступают жалобы и на пересортицу – к примеру, в сборной игрушке может критично не хватать деталей для сборки готового изделия, или, наоборот, детали могут быть положены в избытке. Комплектность товара родители советуют проверять не отходя от кассы.

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

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