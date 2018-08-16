Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении «Титановой долины»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении ОЭЗ «Титановая долина» за счет земельных участков на окраине Екатеринбурга и в Сысертском городском округе. Об этом сообщается на сайте федерального кабмина.

Согласно прогнозным показателям, к 2027 году объём инвестиций потенциальных резидентов должен составить более 10 млрд рублей, количество созданных рабочих мест – не менее 1 268, объём выручки от продажи товаров, работ, услуг – 140 млрд рублей. Совокупный объём налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации от новой площадки ОЭЗ должен превысить 7 млрд рублей к 2027 году.

Напомним, в мае этого года гендиректор УК «Титановая долина» Артемий Кызласов заявил, что вторая очередь ТД будет готова заработать уже осенью этого года. Сейчас на территории бывшего аэропорта «Уктус» строится площадка якорного резидента, УЗГА, – завод будет заниматься локализацией самолетов Л-410. Всего УЗГА на территории второй очереди «Титановой долины» займет чуть менее 7 га. Общая площадь второй очереди – 96 га. По расчетам управляющей компании, на реконструкцию площадки и ее развитие потребуется 2,8 млрд рублей, облправительство с этой суммой согласно, такая стоимость фигурировала в заявке на получение статуса ОЭЗ.

Екатеринбург, Москва, Сысерть, служба информации

Екатеринбург, Москва, Сысерть. Другие новости 16.08.18

Россияне переходят на дешевые игрушки. / В Академическом районе в День города тоже будет введен «сухой закон». / В Екатеринбурге построят два перехода через железнодорожные пути. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»