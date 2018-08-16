Куйвашев установил размер суточных для чиновников, командированных на Антильские острова

Губернатор Евгений Куйвашев установил размер суточных выплат для свердловских командировочных, борющихся за интересы родного региона на Малых Антильских островах Карибского моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь чиновники, находящиеся по службе на островах Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины, будут получать суточные в размере 69 долларов США в сутки (4 612 рублей по сегодняшнему курсу). Добавим, что первый указ о размере суточных для командированных чиновников подписал еще первый губернатор Эдуард Россель в 2007 году, но указанные выше экзотические острова там упомянуты не были.

Судя по всему, подписание нового указа связано опять-таки с продвижением заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025». По данным телеграм-канала «Сказы Бажова», с 15 до 31 августа вице-губернатор Александр Высокинский будет рассказывать о преимуществах Екатеринбурга именно представителям островов Карибского моря.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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