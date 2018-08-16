На овощебазе № 4 закрыли «Восточный базар» – торговцев отправили на улицу (ФОТО, ВИДЕО)

Судебные приставы закрыли один из объектов знаменитой 4-й овощебазы. Торговцев выставили из помещения «Восточного базара» – это здание признано опасным. Сегодня реализаторы пытаются распродать товар, расположившись прямо на улице. Остальные объекты овощебазы работают как обычно.

Приставы на овощебазе

Вчера сотрудники ФССП остановили работу торгового комплекса «Восточный базар» на улице Завокзальной, сообщив, что это объект незавершенного строительства, и документов на его ввод в эксплуатацию нет. «Указанное здание является местом повышенной опасности для граждан. Однако в нарушение всех правил владелец организации сдал в аренду первый этаж строящегося здания для осуществления предпринимательской деятельности», ‒ отметили в пресс-службе управления.

Сегодня сотрудники УФССП по Свердловской области наблюдают за тем, как арендаторы выносят остатки вещей из здания овощебазы № 4: коробки, товар и мебель. Торговцы сокрушаются – о закрытии комплекса никто их заранее не предупредил, идти торговать им больше некуда. Вероятно, их пристанищем станут остальные ряды овощебазы № 4 – которых не коснулись санкции службы судебных приставов.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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