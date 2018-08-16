В Первоуральске откроется бесплатная школа для предпринимателей

В сентябре в Первоуральске заработает школа социального мастерства «ПроекТЫ» для начинающих предпринимателей. Образовательная программа рассчитана на четыре месяца, а выпускники смогут получить субсидии на запуск и ведение социально ориентированного бизнеса.

Проект реализует группа ЧТПЗ в рамках соглашения с администрацией Первоуральска и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. Обучение слушателей включает восемь этапов, в том числе креатив-сессию, создание бизнес-плана проекта за короткий срок, консультации экспертов, курс разработки успешной презентации, защиту проектов.

«Школа «ПроекТЫ» позволит выявить наиболее значимые инициативы жителей Первоуральска, а наша компания, в свою очередь, станет стартовым инвестором для их реализации», – прокомментировал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Первый этап обучения в школе для предпринимателей начнется 7 сентября 2018 года. Записаться в проект можно по телефону: (3439) 29-62-97. Участие в программе полностью бесплатное.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 16.08.18

Прокуратура не смогла убедить суд выгнать нескольких депутатов гордумы. / На овощебазе № 4 закрыли «Восточный базар» – торговцев отправили на улицу (ФОТО, ВИДЕО). / В рендере храма-на-драме нашли несоответствие православным канонам (СКРИН). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»