Полиция ищет жертв тюменца, напавшего на старушку в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга проверяет 28-летнего жителя Тюмени, ограбившего местную пенсионерку, на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по городу, вечером 12 августа в районе дома № 10а на улице Надеждинской к 72-летней пенсионерке подошел незнакомый мужчина, вырвал у нее из рук сумку и скрылся. В похищенной сумке лежали сотовый телефон, кошелек, документы и продукты, общий ущерб составил около 4,5 тысяч рублей. На следующий день подозреваемого задержали, пострадавшая опознала его, он признал свою вину.

Злоумышленник рассказал, что еще в июле он поехал из Тюмени в Волгоград, но по пути пропил все деньги, поэтому смог доехать только до Екатеринбурга. Здесь он находился с 20 июля, бродяжничал, жил в районе одного из городских пляжей. Полицейские предполагают, что в период с 20 июля по 13 августа этот мужчина мог совершить еще несколько нападений на престарелых жителей города. УМВД России по Екатеринбургу просит граждан, возможно, пострадавших от его действий, обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны: 8(963)4448295 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть).

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находится под стражей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

В Первоуральске откроется бесплатная школа для предпринимателей. / Прокуратура не смогла убедить суд выгнать нескольких депутатов гордумы. / На овощебазе № 4 закрыли «Восточный базар» – торговцев отправили на улицу (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»