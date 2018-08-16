Стрела крана нависла над площадкой детского сада – родители считают, что малыши в опасности (ВИДЕО)

Родители, дети которых ходят в детсад №120 на улице Братьев Быковых, 19а, бьют тревогу. Прямо над головами дошколят работает стрела крана. Горожане опасаются, что на малышей может свалиться какой-либо груз или деталь с тяжелой техники. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Стрела крана нависает над детсадом

Детский сад №120 окружают стройки. С одной страны возводят многоэтажный дом, а по другую сторону – офисное здание. Последний объект начали строить сравнительно недавно – весной этого года. Родители воспитанников детского сада №120 говорят, с помощью крана рабочие перемещают тяжелые строительные материалы: металлическую арматуру и бункеры с цементным раствором. На кадрах, которые запечатлела одна из воспитательниц, видно, как бетонные плиты проносят едва ли не над верандой, где играют дети.

«Работы ведутся и в то время, когда они гуляют. И мы просто переживаем за безопасность детей. Начнутся, допустим, осенний период. Ветра начнутся, еще что-то. А какая вероятность, что у них падение груза не произойдет. Или вообще этого крана. Хотя бы можно решить вопрос, чтобы производство работ было после прогулки, допустим, когда дети погуляют» – говорит мама воспитанника детского сада №120 Ирина Гирс.

Невооруженным глазом видно, что сама стрела крана нависает над зданием детского сада и площадками для прогулок. Впрочем, на стройке говорят, что опасного ничего нет, над детсадом «ходит» стрела, но не каретка крана. В целом – конструкция надежная и никаких происшествий случиться не должно, уверяют рабочие. Однако, обеспокоенные родители все же обратились в прокуратуру Железнодорожного района и стройнадзор. В ведомствах ответили, что все нормы соблюдены и нарушений на стройке не выявлено.

Екатеринбург, Влад Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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