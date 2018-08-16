В Екатеринбурге загорелась летняя веранда модного кафе

Сегодня вечером, около 21 часа, в центре Екатеринбурга загорелась летняя веранда кафе «Grand Урюк» на улице Сакко и Ванцетти, 64.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 20:53. На место выехали две машины, семь человек личного состава. Пожар потушили в течение нескольких минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На самой веранде посетителей не было. Повреждено имущество кафе, но никто из людей не пострадал. Основное помещение кафе также не пострадало. Точная причина пожара выясняется.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.08.18

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