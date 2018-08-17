Суд обязал думу лишить мандата депутата, скрывшего свои доходы

Очередное дело о лишении мандата депутата, не отчитавшегося о доходах, впервые за долгое время кончилось победой прокуратуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, прецедент произошел в Качканаре, где один из местных депутатов вообще отказался декларировать свои доходы за 2017 год. По итогам проверки прокурор Качканара внес председателю думы представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Дума вынесла на пленарное заседание вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, но большинство депутатов проголосовали против. Тогда прокурор обратился в суд.

В решении суда, которое уже опубликовано на официальном сайте инстанции, говорится: депутат Олег Кирдяшкин («Справедливая Россия») заявил, что не предоставил сведения о доходах, так как это требование закона нарушает его право на свободу предпринимательства. Отметим, Кирдяшкин уже много лет занимается бизнесом, в частности, розничной торговлей. Суд счел этот аргумент несостоятельным и постановил обязать городскую думу лишить депутата мандата на ближайшем же заседании.

У Кирдяшкина есть право оспорить решение суда, но если оно вступит в законную силу, дума должна будет ему подчиниться, в противном случае ей самой будет грозить роспуск.

Напомним, вчера аналогичное дело, но в отношении сразу четырех депутатов, рассматривалось в Первоуральске. Там решение было более мягким – материалы прокурорской проверки вернули на повторное рассмотрение в думу без обязательства вынести определенное решение.

Качканар, служба информации

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