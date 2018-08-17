Более 3,5 тысяч смертельных доз наркотика изъяты у банды дилеров из южных республик

В Нижнем Тагиле предстанет перед судом банда из шести наркодилеров, четверо из них – граждане южных республик ближнего зарубежья, двое – тагильчане.

Как сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, иностранцы занимались расфасовкой «товара», а два местных жителя выполняли роль розничных курьеров. «Четверых иностранцев 1996, 1998 и 1999 годов рождения стражи порядка задержали в съемных квартирах на территории Нижнего Тагила, которые они арендовали для подготовки к преступлениям. В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением «синтетики». Из нескольких закладок, уже размещенных на улицах Подгорной и Халтурина, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности без малого 2 килограмма смертельного зелья, предназначавшегося для распространения», – рассказал Валерий Горелых.

Отметим, что двое тагильчан успели «поработать» всего неделю, после чего были задержаны органами внутренних дел. За это время они успели потратить заработанные деньги на дорогие сотовые телефоны, одежду.

В общей сложности в отношении шести фигурантов было возбуждено девять уголовных дел, которые объединены в одно производство – «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере». Эти преступления относятся к категории тяжких, за их совершение законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 17.08.18

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