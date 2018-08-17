Гендиректор УВЗ провел закрытую встречу с работниками. Подробности

На фоне активно распространяющихся слухов о сокращениях на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле прошла встреча председателей цеховых комитетов с гендиректором корпорации Александром Потаповым. За последние две недели это уже было второе подобное мероприятие, но в зале все равно был аншлаг. Г-н Потапов заверил собравшихся, что слухи остаются только слухами, и представил информацию из первых уст. «Я всегда открыт для общения», – подчеркнул он.

Он рассказал, что у предприятия есть заказы и по военной, и по гражданской линиям, поэтому предприятию нужны сотрудники. Речи о сокращениях не идет. Напротив, начался новый набор работников.

«Мы с вами произвели и реализовали почти 7 865 единиц подвижного состава и запасные части к нему. Портфель заказов гражданской продукции вырос более чем на 13 %. Наше вагоносборочное производство обеспечено стабильным заказом до конца 2018 года. Заключаются договоры на 2019 год и уже исполняется долгосрочный контракт, переходящий с этого года на следующий. Высокий спрос на железнодорожную продукцию обеспечит нам необходимую экономическую эффективность», ‒ сказал Александр Потапов.

Он объяснил, что нужны руки и для выполнения гособоронзаказа. «По ГОЗу также все стабильно. Перед нами стоят большие задачи по перспективному вооружению – освоению его производства и дальнейшей поставке в войска. Сейчас ведутся работы по модернизации техники. Нашу продукцию мы активно продвигаем на внешний рынок, но и без того она имеет высокую популярность и устойчивый спрос. На ближайшие годы это направление будет загруженным», ‒ отметил руководитель корпорации.

После вступления гендиректора слово взяли уже сами представители цехов УВЗ. Их, например, волновал вопрос индексации зарплаты в будущем году. Александр Потапов объяснил, что сама возможность и размер индексации будут рассматриваться при формировании бюджета расходов на оплату труда на 2019 год. Но только по результатам 2018-го. Еще один вопрос касался оплаты «донорских» дней. Сейчас действует порядок, по которому предприятие оплачивает их в пределах нормальной продолжительности рабочего дня ‒ 8 часов. Такая норма закреплена и в российском трудовом законодательстве. Но на УВЗ не исключают, что размер среднего заработка работника за дни сдачи крови и связанные с этим дни отдыха может рассчитываться исходя из количества рабочих часов.

Спрашивали уралвагонзаводовцы и о дотациях на питание сотрудников. Сегодня предприятие компенсирует 30 рублей ежедневно ‒ при среднем чеке около 100 рублей, что на 10-15 % ниже, чем в других организациях Нижнего Тагила. На встрече сотрудников заверили, что повысить дотацию будет можно ‒ в перспективе при росте чистой прибыли. Александр Потапов также развеял опасения собравшихся по поводу баз отдыха ‒ ходили слухи, что корпоративные «Соловьиная роща» в районе реки Иса и «Чистая заводь» в деревне Темно-Осиновая будут сняты с баланса, однако они остаются в собственности предприятия.

Вообще составляющие соцпакета больше всего волновали заводчан. «При далеко не самой лучшей ситуации в предыдущих годах сохранились все действующие льготы и гарантии, были изысканы ресурсы для выплаты вознаграждения и развернута дополнительная социальная программа «Жилье», ‒ напомнил генеральный директор.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

В Екатеринбурге юристы-халтурщики заплатят за обман ветерана Великой Отечественной войны. / Модный трамвай УВЗ ездит по Екатеринбургу – эксклюзивные кадры поездки (ФОТО, ВИДЕО). / ЛДПР и Партия пенсионеров отложили свою последнюю битву в суде на три дня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»