«Не знаю где ты сейчас и с кем, но я всегда шел за тобой»: друзья вспоминают погибшего в горах Киргизии уральского альпиниста

На соревнованиях по горному туризму в Киргизии погиб уральский альпинист Кирилл Воронков. Это произошло еще 12 августа во время камнепада. Группа, в составе которой был екатеринбуржец, переходила перевал Южный Гаджир Алайского хребта. Ориентировочно спуск тела намечен на 19-20 августа.

Большой пост в фейсбуке, посвященный Кириллу Воронкову, опубликовал художник Тимофей Радя: «Кирилл, не знаю где ты сейчас и с кем, но я всегда шел за тобой. Что бы я делал без тебя? Мы собирали бесценные мгновения. Вот мы ползем по пожарной лестнице, и на самом верху она начинает отваливаться от здания. Сложная ситуация, ты быстро принимаешь правильное решение, так что мы уже на крыше, разворачиваем трафарет, пишем: «Спасибо Юра, космос наш!". Вот мы в обсерватории, под одеялом звёзд. Ты соединяешь последние провода… ура, работает! Мы видим тусклое сияние: «Они ярче наc». Я вижу, как ты радуешься, мы просто молчим. Незабываемо, нет слов. Мне и сейчас не хватает слов, наверное, потому что мы сказали друг другу все, когда еще были вместе. Вот неповторимое умение заткнуться и делать так, как говорит другой. Вот панк-рок, вот хардкор, кстати что мешает этой музыке звучать там, где ты сейчас? Вот мы научились переступать через поражения, это приносит больше пользы, чем иная победа. Но победы, конечно, интереснее. Жалко, что мы не успели победить смерть.

Милый друг! Не уходи далеко».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

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