55-летняя автомобилистка сбила трех человек на остановке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня утром случилось ДТП с несколькими пострадавшими ‒ автомобиль Nissan, ехавший вдоль тротуара, внезапно стал сдавать назад. Машина заехала на автобусную остановку, где стояли люди, и сбила трех человек. Среди пострадавших ‒ 78-летний пенсионер, которого увезли в ГКБ № 24 с травмой головы, и 13-летний подросток. Ему и еще одному пострадавшему медпомощь не понадобилась.

За рулем Nissan, как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, была 55-летняя женщина с водительским стажем четыре года. Ее тут же отправили на медосвидетельствование, но тест показал, что она была трезва. В отношении автомобилистки возбуждено дело по ст.12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, сейчас проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.08.18

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