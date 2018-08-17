В День города в Историческом сквере появится выставка «живых» фотографий

В честь 295-летия Екатеринбурга завтра в Историческом сквере на 6 часов откроется выставка live-фотографий городских достопримечательностей. Посетители смогут «оживить» изображения с помощью собственных смартфонов и планшетов. На фотовыставке также будет представлен топ-50 лучших кадров уральской столицы, которые сделали жители и поделились в Instagram. Организатором экспозиции выступает мобильный оператор «Мегафон».

Чтобы проверить, насколько хорошо сами екатеринбуржцы или приезжие гости знают достопримечательности города, компания проведет скоростную онлайн-викторину. Для тех, кто успеет за 60 секунд найти как можно больше городских объектов на «живых» фотографиях, подготовлены призы.

«По статистике в нашей сети Свердловская область – лидер на Урале по количеству абонентов – пользователей Instagram. Всего за год суточный объем интернет-трафика, загружаемого в эту соцсеть, вырос в 3,5 раза. Наши базовые станции готовы к повышенной нагрузке и еще большей интернет-активности абонентов в День рождения города», – отметила директор свердловского отделения «Мегафона» Инна Джур.

На память о празднике все желающие смогут сделать 3D-снимки и сразу же опубликовать их в соцсетях. Площадка «Мегафона» будет открыта 18 августа с 13:00 до 19:00, вход свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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