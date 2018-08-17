Почетным гражданам Екатеринбурга показали самую современную ТЭЦ города (ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне презентовали книгу «Почетные граждане города» и открыли фотовыставку, посвященную именитым горожанам. А до этого почетным гражданам показали один из самых современных и уникальных объектов в городе – «Академическую» ТЭЦ.

Экскурсия по ТЭЦ

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ТЭЦ побывали более десятка почетных жителей города: спортсмен СКА «Свердловск», тренер по хоккею с мячом Николай Дураков, директор цирка Анатолий Марчевский, четырехкратная чемпионка СССР по конькобежному спорту, абсолютная чемпионка мира Валентина Стенина, Давид Гайдт, занимавший пост генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с 1998 по 2017 год и другие.

Экскурсию провел технический директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов. Он рассказал о том, как ПАО «Т Плюс» создавало современную станцию на технологиях парогазового цикла, и показал основные цеха. Почетные граждане посетили главный корпус ТЭЦ, где установлены газовая турбина, котел-утилизатор и паровая турбина, и ознакомились с процессом выработки электрической и тепловой энергии, побывали внутри химцеха, где воду обрабатывают современными методами, на основе мембранных технологий (ультрафильтрации, обратного осмоса, электродеионизации), осмотрели основные объекты, участвующие в работе станции.

Несколько объектов вызвали особый интерес у гостей. Например, «генератор облаков» – это, конечно, шутливое название, на самом деле речь идет о четырехсекционной вентиляторной градирне высотой около 12 метров, от которой постоянно поднимается выпар. Андрей Семенов рассказал и об уникальной стеклопластиковой дымовой трубе высотой 100 метров, которую для ТЭЦ делали по спецзаказу из современных композитных материалов. Она выдерживает нагрев до 250 градусов. «Долговечнее, чем обычные?" – поинтересовались гости. Экскурсовод-энергетик ответил утвердительно и рассказал про другую новинку на ТЭЦ – дожимные компрессоры, которые работают при частоте вращения 40 тысяч оборотов в минуту и обеспечивают высокое давление газа при подаче в газовую турбину.

В конце экскурсии всех завели в «сердце» объекта – объединенный щит управления. В этом отделении не было турбин и котлов – только компьютеры, на которых отображаются графики и схемы. Здесь сразу несколько гостей поинтересовались графиком работы персонала, зарплатами, профессиональной подготовкой кадров, перспективами для молодежи.

Андрей Семенов отметил, что в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» очень рады, что смогли встретить таких именитых гостей и показать им оборудование. На ТЭЦ экскурсии проходят довольно часто – два, три раза в месяц. Приходят дети, студенты, коллеги из других регионов, бизнес-партнеры. Но вот без пропуска на территорию не попасть – помимо видеонаблюдения периметр «охраняют» датчики движения. Летом сотрудники ловили нарушителей – нескольких белок и одного барсука.

Добавим, ТЭЦ «Академическая» обеспечивает теплом и электроэнергией жителей юго-западного района города, УНЦ, микрорайона Академического. Мощности станции хватает на обогрев двухсот школ, трехсот детсадов и две сотни многоэтажек.

Екатеринбург, служба информации

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