День города в Екатеринбурге завершился грандиозным фейерверком (ФОТО)

Екатеринбург отметил 295-летие с большим размахом. С утра в городе открылись десятки праздничных площадок, где можно было увидеть парад кукольников, цветочный фестиваль, концертные программы с участием звездных артистов на любой вкус.

Проспект Ленина частично была отдан под спортивные шоу. Помимо забегов лыжероллеров, баскетбольного турнира в этом году здесь впервые прошли соревнования по прыжкам с шестом среди женщин и мужчин.

Выставку ретроавтомобилей и городские инсталляции можно было увидеть на улице 8 марта, в Историческом сквере весь день шли представления кукольных театров со всего мира, около Театра драмы зажигали Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин и певица Ёлка.

Главный гала-концерт проходил на площади 1905 года, где была построена эффектная сцена в виде огромного бумбокса. На этой площадке выступили французская диско-группа 80-х Оttawan и хедлайнеры праздника – группа «Мумий Тролль».

После 22.00 тысячи горожан потянулись к Плотинке, где началась дискотека под открытым небом с диджеем Леонидом Руденко. А затем в акватории городского пруда начался красочный фестиваль фейерверков. Пять команд пиротехников из России, Мальты, Болгарии и Казахстана по очереди представляли свои программы – залпы фейерверков, синхронизированные с музыкальным произведением.

Огненное шоу в небе получилось настолько впечатляющим, что каждую композицию зрители встречали восторженным криком. Финальным праздничным аккордом стал городской салют, который тоже сопровождался специально подобранной музыкой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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