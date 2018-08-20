В Екатеринбурге потеплеет, но будет дождливо

На этой неделе в Екатеринбург вернется тепло. Но летней жары уже не будет, предупреждают синоптики.

В понедельник и вторник днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, в среду – до +24. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Чуть прохладнее будет днем в четверг и пятницу ‒ до +17 градусов, а к выходным снова распогодится. В субботу ожидается +21, в воскресенье ‒ +22 градуса.

При этом по ночам столбики термометров будут опускаться до +10…+12 градусов. В среду, четверг и пятницу возможны дожди.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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