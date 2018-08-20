На Урал прилетели китайские истребители и бомбардировщики

На военный аэродром «Шагол» в Челябинской области перебазированы самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайцы будут отрабатывать бомбардировку наземных целей в рамках антитеррористического учения стран-членов ШОС «Мирная миссия – 2018».

В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя «Шеньян J-11», четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9. На полигоне уже находятся прибывшие раньше четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76. «В ходе учений лётчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям», – прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

Учения «Мирная миссия – 2018» пройдут в конце августа. Ожидается участие более 3 тысяч военных и 500 единиц техники. Такие учения на территории стран ШОС проводятся раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне «Эдельвейс» около озера Иссык-Куль.

Фото Дмитрия Пичугина

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