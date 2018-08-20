На Эльмаше из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 50 человек

В Екатеринбурге сегодня утром загорелся девятиэтажный муниципальный дом, расположенный напротив торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов. Из задымленного здания были эвакуированы 50 человек, в том числе 20 детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 6:36. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, огнем повреждены домашние вещи. Площадь пожара составила семь квадратных метров. В тушении участвовали девять пожарных и три машины, с огнем удалось справиться за пять минут.

В соцсетях отмечают, что к данному моменту все жильцы вернулись в свои квартиры. Пострадавших в пожаре нет.

Фото ИА «Ночные новости»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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