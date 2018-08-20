На Синих Камнях больше недели нет холодной воды – коммунальщики чистят трубы

Жители микрорайона Синие Камни в Екатеринбурге вторую неделю проводят без холодной воды из-за коммунальной аварии. Два детских сада, № 62 и № 308, закрыты.

Как рассказал РИА «Новый День» горожанин Александр, воды нет в нескольких домах по улицам Бычковой и Есенина. Жильцы запасаются питьевой водой на колонках. Многие недовольны затянувшимся ремонтом сетей.

Причину отсутствия ХВС в микрорайоне объяснили в пресс-службе Водоканала. Последствия аварии уже устранены, но отобранные на проверку пробы показали, что качество воды неудовлетворительное. Водоснабжение в детских учреждения будет восстановлено только после соответствия воды стандартам качества. Сейчас работники Водоканала проводят дополнительную промывку участка сети и готовят новые пробы для проверки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.08.18

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