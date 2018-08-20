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Понедельник, 20 августа 2018, 11:15 мск

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Ремонт Челябинского тракта обещают закончить до конца месяца

Ремонт Челябинского тракта обещают закончить раньше срока. Один из двух участков дорожники отремонтируют и откроют до 31 августа.

ФКУ «Уралуправтодор» рассказал о досрочном завершении работ на двух участках Челябинского тракта, дороги М-5. Участок с 130 по 138 км (в районе села Никольское Свердловской области) закончат ремонтировать к 31 августа, на два месяца раньше установленного срока. «Рабочие уложили покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и укрепили обочины. Сейчас заканчиваются работы по устройству водопропускных труб, установке новых дорожных знаков, металлического барьерного ограждения, сигнальных столбиков и нанесению термопластиковой дорожной разметки», – отметили в пресс-службе «Уралуправтодора».

На М-5 идет ремонт еще одного участка, с 153 по 169 километр (около деревни Космаково, Сысертский район). В ФКУ сообщают, что здесь работы тоже идут с опережением графика, но сроки окончания ремонта не называются.

Екатеринбург, служба информации

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