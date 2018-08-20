Тагильчанин осужден за попытку вынести из магазина в штанах 4 упаковки с семгой

Реальный срок лишения свободы заработал житель Нижнего Тагила, который неудачно попытался похитить продукты из магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в начале июня безработный местный житель 1988 г.р., ранее судимый за наркоторговлю, вошел в магазин на улице Ермака, взял с витрины четыре упаковки семги на сумму более 700 рублей и спрятал их за пояс брюк. Воришку задержали по горячим следам – он давно был известен стражам порядка. В октябре 2017 года мужчина уже был осужден за кражу на 9 месяцев условно, кроме того, в мае он был признан виновным по ч. 2 статьи 7.27 КоАП Российской Федерации «Мелкое хищение», ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Неудачный поход за семгой привел к тому, что условный срок превратился в реальный: тагильчанин отправился в колонию на 10 месяцев.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 20.08.18

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