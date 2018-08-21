Любителям искусства будут предлагать в музее носки с Малевичем (ФОТО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств реализуется смелый проект: очень скоро здесь можно будет купить носки с принтами по мотивам картин русских художников-авангардистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в музее, это первый опыт создания собственной сувенирной продукции для ЕМИИ. Дизайн моделей разработан по мотивам узнаваемых и любимых посетителями картин: «Супрематизм» Казимира Малевича, «Косари» Натальи Гончаровой, «Беспредметная композиция» Ольги Розановой, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Полина» Александра Лысякова и «Петух» Мираса Давлетбаева. Воплотили идею дизайнеры из компании St. Friday Socks. Ранее эта марка выпустила коллекции совместно с Государственной Третьяковской галереей и Музеем им. А.С.Пушкина.

Купить «живописные» носки можно будет в сувенирном магазине ЕМИИ с 1 сентября.

Фото ЕМИИ

Екатеринбург, служба информации

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