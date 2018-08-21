Виновник смертельного ДТП на Пермском тракте найден мертвым в лесу

Инспекторы ГИБДД нашли водителя грузовика, которого считали виновником субботнего ДТП на Пермском тракте. Мужчина обнаружен мертвым в лесу недалеко от места аварии, его тело было в петле.

Как уточнил РИА «Новый День» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее эта территория проверялась, и там никого не было. Тело мужчины было найдено на следующий день после ЧП. С большой долей вероятности мужчина сначала скрылся, а затем вернулся на место автокатастрофы. Для определения точной причины смерти водителя назначена судебная экспертиза.

Авария на трассе Пермь – Екатеринбург случилась поздним вечером 18 августа. На 303 километре автодороги грузовая фура, за рулем которой был 41-летний мужчина, выехала на встречную полосу, где столкнулась сразу с тремя автомобилями – Chevrolet Lanos, ВАЗ-2107, ZAZ Chance.

От удара кабина грузовика загорелась, но после тушения огня водителя фуры так и не нашли – мужчина был объявлен в розыск. В аварии пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки – двое мужчин, женщина и ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии. 59-летняя женщина, сидевшая на переднем пассажирском месте ВАЗа, погибла на месте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

Любителям искусства будут предлагать в музее носки с Малевичем (ФОТО). / Макаровский мост достроят через год. / Кандидат от «Яблока» второй день подряд бьется в суде за снятие с выборов бывшего эсера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»