Екатеринбуржцев зовут на субботник на дне пруда

В Екатеринбурге в ближайшие выходные снова пройдет субботник на дне городского пруда. Активисты приглашают екатеринбуржцев 25 августа в 11:00 помочь им с очисткой водоема от мусора.

«После того, как в Екатеринбурге отгремели летние фестивали и праздники, на дне городского пруда, уровень которого сейчас ниже, чем обычно, скопилось много мусора. Мы не станем обвинять кого-либо в его появлении или в недостаточных действиях по очистке акватории и вместо этого предлагаем всем неравнодушным горожанам собраться вместе и привести в порядок хотя бы ту часть открытого дна, которая сильнее всего пострадала от летнего веселья», ‒ говорится в заявлении комитета городского пруда. Стартует субботник от Плотинки возле дома Севастьянова.

«Дойдем как минимум до незаконно установленной полусферы, вокруг которой сейчас мусора больше всего. Если будет достаточно людей и сил, продолжим уборку и далее вдоль Олимпийской набережной», ‒ сказано в сообщении.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

Виновник смертельного ДТП на Пермском тракте найден мертвым в лесу. / Любителям искусства будут предлагать в музее носки с Малевичем (ФОТО). / Макаровский мост достроят через год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»