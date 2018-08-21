В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мегаполис» у Южного автовокзала. Об этом горожане сообщают в соцсетях. На место прибыли спасатели, как минимум, там находятся три пожарных машины. Однако пока неясно, с чем связана эвакуация. «Бригады выехали на место. Обстановка уточняется», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.18

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