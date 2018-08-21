В асбестовской газете средство для мытья ушей рекламировали как лекарство от глухоты

В Свердловском управлении ФАС возбудили дело по факту возможного нарушения закона о рекламе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, в газете «Народный знахарь» публиковалась реклама ушных капель «Лориорум», в которой говорилось, что они способны вернуть утраченный слух. Показаниями к применению были названы тугоухость различной степени, нарушение слуха вследствие травмы, инсульта, мозгового кровообращения, возрастное снижение слуха и т.д. Между тем, согласно Декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АГ87.В.01603 от 25.02.2016, реквизиты которой указаны в рекламе, «Лориорум» является только косметическим средством по уходу за ушными раковинами. По закону о рекламе не допускается указывать на лечебные свойства косметических препаратов.

Кроме того, в газете была размещена реклама БАДов – «Альфа-сила», «Алтайский зравотрав», «Фитофлекс», «Варикозил» без обязательного предупреждения о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством.

Ответственность за нарушение закона о рекламе в таких случаях несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Предполагаемыми рекламодателями и рекламораспространителями являются ООО «Апифитофарм», ООО «НПК»Апифитогрупп», ИП Пономарев Максим Александрович, ООО «Метротел».

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 21.08.18

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