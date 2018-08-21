В Екатеринбурге закроют на ремонт две центральные улицы

В Екатеринбурге закроют на ремонт два участка дорог с высоким трафиком – Викулова и 8 Марта.
Уже сегодня вечером перекроют улицу Викулова на участке от Крауля до Металлургов. Ремонт должен закончиться к понедельнику, 27 августа.
Улицу 8 Марта в промежутке от улицы Отто Шмидта до улицы Авиационной будут асфальтировать с 22 до 30 августа. Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонт обеих дорог будет идти по ночам, с 22:00 и до 06:00 часов утра с полным перекрытием движения.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 21.08.18
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