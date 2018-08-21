В Туринске будут судить кассира банка, которая сбежала с 12 миллионами рублей

В Туринске будут судить сотрудницу СКБ-банка, которая вытащила из кассы более 12,5 миллионов рублей и сбежала. Женщину нашли в Екатеринбурге, половину денег она успела растратить. ЧП с кражей денег произошло весной этого года. Обвиняемая работала в СКБ-банке с 2005 года, была заведующей кассой в сектора кассовых операций допофиса в Туринске. На этой должности она имела доступ к хранилищу материальных ценностей, расположенному в здании банка рядом с рабочим местом женщины. Днем 1 марта она вытащила из хранилища 11 млн. рублей, более 12,8 тыс. долларов США и 11 тыс. евро – это в сумме более 12,5 млн рублей. С похищенным женщина скрылась, нашли ее 7 марта в Екатеринбурге. Часть суммы за эти шесть дней «растворились» – при себе у нее нашли 4 млн. рублей, более 12,8 тыс. долларов США и 11 тыс. евро. Банк лишился 7 миллионов рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере). Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, дело с обвинительным заключением передано в суд. Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Екатеринбург, Туринск, служба информации

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