Под Михайловском неделю ищут пропавшего учителя – он ушел за грибами

Жители Михайловска и волонтеры отряда «Лиза Алерт» уже неделю ищут пожилого мужчину, который ушел за грибами в лес и потерялся. Пропавший ‒ 83-летний Владимир Федотович Демышев, в прошлом учитель физики. Он ушел из дома 14 августа, вечером того же дня выходил на связь с родными. Тогда же он рассказал, что заблудился. С тех пор его не могут найти.

«Он нуждается в медицинской помощи, дезориентирован», ‒ сказали в отряде «Лиза.Алерт». Владимир Федотович был одет в темно-синюю или черную куртку с лампасами, брюки и высокие резиновые сапоги. Возможно, при себе у него была корзина. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, седые коротко стриженые волосы, серо-голубые глаза.

Екатеринбург, служба информации

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