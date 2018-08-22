Тагильчанина отправили в колонию на 11,5 лет за лекарство-галлюциноген из Перу

Жителя Нижнего Тагила отправили в колонию на 11,5 лет за ввоз в Россию перуанского напитка «Айяуаска». Приговор вынес Домодедовский суд Московской области. Тагильчанина задержали в московском аэропорту, когда он возвращался из отпуска из Перу. В его чемодане таможенники нашли литровую бутылку напитка, ввоз которого в РФ, как оказалось, запрещен. По российскому законодательству, «Айяуаска» относится к наркотическими средствам, психотропным веществам и их прекурсорам из-за содержания диметилтриптамина. Однако турист из Нижнего Тагила этого не знал.

Как пишет портал «Тагил-Сити» со ссылкой на друзей тагильчанина, «Айяуаску» он купил в Перу, куда ездил лечить спину. Там напиток продается свободно, и местные врачеватели посоветовали ему не бросать курс лечения, а продолжить прием и на родине.

«Максим купил, бутылочку поместил в чемодан, чемодан сдал в багаж. Абсолютно спокойно, не боясь, что это запрещено, потому что напиток был в свободной продаже, и спокойно повез из Лимы в Мадрид, из Мадрида в Москву. Только в России его остановили», ‒ цитирует портал знакомых тагильчанина.

Его обвинили в попытке сбыта и контрабанде запрещенных веществ и осудили по статьям 228.1 и 229.1 УК РФ. Адвокат Владимир Бригадин пояснил, что приговор слишком суровый, поскольку умысла распространять напиток у его подопечного не было. К тому же история с провозом «Айяуаски» в Россию уже не первая, но приговоры по аналогичным делам не были столь суровы. «Ровно год назад этот же судья рассматривал такое же дело, но только в отношении шамана из Бразилии. Максим привез 1 литр, а шаман 6 литров, но за шамана заступился президент Бразилии, и он получил 3 года. А Максим ровно при таких же обстоятельствах, но с гораздо меньшим количеством, получил в разы больше. Здесь суд просто отстранился от такого важного признака, как субъективная сторона преступления», ‒ пояснил адвокат.

Защита намерена обжаловать приговор.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

Полиция Екатеринбурга разыскивает альфонса, ограбившего нескольких женщин (ФОТО). / Народовластие и пенсионные требования – чем хвастают партии на информационных плакатах (СКРИН). / В Березовском начался суд над подростками, забившими инвалида, – им выбирают меру пресечения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»