Рестораны Екатеринбурга установили таксу за красивые интерьеры

В Екатеринбурге входят в моду повседневные фотосессии в интерьерах ресторанов и кафе. Речь идет не о торжествах, а о будничных снимках для Instagram и других социальных сетей. Обычно такая съемка занимает мало времени, стоит недорого, а фотографии готовы уже на следующий день. Особой популярностью пользуются локации с роскошными интерьерами. Из-за вала обращений часть городских заведений начали брать плату за аренду «красивого фона».

Как рассказал РИА «Новый День» один из рестораторов, эта практика пришла из Москвы. Желающие сделать красивый снимок в модном интерьере должны заплатить за это 1,5 тысячи рублей. Правило распространяется только на фотосессии с профессиональным фотографом. Селфи можно делать бесплатно, причем необязательно при этом что-то заказывать в заведении. К примеру, такая плата за «аренду» интерьера уже есть в ресторанах «Мио» и «Бюро находок». Другие популярные заведения в городе тоже подхватили эту тенденцию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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