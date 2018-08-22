Активисты просят губернатора Куйвашева запретить ловить бобров капканами

В октябре в Свердловской области пройдут международные соревнования по ловле бобров капканами. Данное мероприятие широко обсуждается на профильных охотничьих форумах. Для участия в мероприятии уже сформирована судейская бригада, активно набираются и участники.

«Охотники из разных стран несколько дней будут добывать бобра на уральских реках в угодьях Ревдинского охотхозяйства с 1 по 14 октября. Стрелять животных будет нельзя – только ловить капканами. Помимо запрета на стрельбу, участников соревнований ждет еще целый ряд ограничений: им будет запрещено разрушать плотины бобров, их норы и хатки (домики), использовать пахучие приманки. Мастерство заключается в том, чтобы обмануть зверя и заманить его в ловушку. «Любое нарушение правил об охоте, действующих на территории Российской Федерации, влечёт снятие команды с соревнований и наступление административной или уголовной ответственности», – отмечается в положении о соревнованиях.

Оценивать мастерство охотников будут эксперты из Франции, Белоруссии и ряда российских городов. Идет и регистрация участников – уже заявились команды из Свердловской, Ленинградской, Кировской, Тверской и Ярославской областей. Есть и интернациональные команды, например, Сибирь – Беларусь, а также женская команда.

Однако у соревнования уже появились и противники. Так, в частности на площадке www.change.org активисты разместили обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием запретить мероприятие и защитить бобров от жестокого истребления.

«Уважаемый Евгений Владимирович,

просим Вас лично вмешаться и отменить проведение с 1 по 14 октября 2018г. так называемых «международных соревнований по ловле бобров капканами» на территории Ревдинского охотхозяйства Свердловской области, а по факту мерзкой циничной кровавой расправы над милыми, ценными для экосистемы лесов и рек, безобидным зверькам.

Мы, нижеподписавшиеся, требуем предотвратить жестокое массовое уничтожение бобров, а также не допускать циничной дикости и варварства – охоты с использованием капканов на бобров на подведомственной Вам территории. Бобры не заслужили такой участи, остановите разгул человеческой кровожадности, алчности и подлости.

Особенно позорным является привлечение иностранных «садистов-убийц» в популяризации недостойного людей извращенного вкуса к бессмысленным жестоким кровавым убийствам. Бобры – ценное звено экосистемы общенародного российского достояния – лесов и других сохранившихся природных территорий, пользуясь отсталостью и несовершенством российского законодательства, организаторы с нашей стороны обогащаются на уничтожении невинных диких животных жестокими методами».

Подписаться под петицией можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Васильева

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