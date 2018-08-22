Полпред Цуканов поздравил уральцев с Днем Российского флага

Сегодня в России отмечается День Российского флага.

Полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов обратился к жителям Уральского федерального округа с поздравлением:

«Уважаемые жители Уральского федерального округа!

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.

Этот день страна отмечает в связи с восстановлением российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у граждан России уважительного отношения к государственным символам.

Восстановление флага – одно из важнейших событий новейшего времени, дань уважения прошлому, символ исторической преемственности, духовной связи и опыта многих поколений.

Убежден, что в памяти россиян навсегда останутся примеры воинской доблести и славы тех, кто под российским триколором добывал победы, кто способствовал укреплению международного авторитета государства.

Отмечая этот день, мы благодарим всех, кто сегодня под этим флагом создает будущее России!».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

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