В Екатеринбурге в выходные закроют перекресток Радищева – Гурзуфская

Бригады ТТУ Екатеринбурга в эти выходные начнут перекладку трамвайных путей на пересечении улиц Радищева и Гурзуфской. Из-за ремонта поменяется схема маршрутов общественного транспорта. Автомобилистам придется объезжать этот участок по улицам Пальмиро Тольятти, Московской, Посадской и Белореченской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекресток будет полностью перекрыт с 23.30 пятницы, 24 августа, и до 6 часов утра понедельника, 27 августа. Трамвайное движение по улицам Радищева и Белореченская будет закрыто в обе стороны. Из-за этого изменятся маршруты трамваев №1, №3 и №21, а №26 вообще не выйдет на линию до окончания ремонта путей.

В мэрии добавили, что параллельно с укладкой рельсов рабочие также поменяют брусчатку на проезжей части перекрестка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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