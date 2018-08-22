В поселке Северка в пожаре обгорели двое детей, пока их отец был на улице

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку в связи с пожаром в поселке Северка, в котором пострадали двое маленьких детей из неблагополучной семьи.

Частный дом загорелся вечером 20 августа, когда в нем находились двое мальчиков 2 и 4 лет – они были доставлены в больницу с термическими ожогами лица и признаками отравления угарным газом. В момент пожара мальчики были одни, так как их отец находился на улице. Мать в это время была в отъезде, в другом городе с двумя старшими детьми.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, семья еще в апреле этого года была поставлена на учет в полицию как неблагополучная. Правоохранителям было известно, что мужчина злоупотребляет алкоголем, бьет детей и оставляет их без присмотра.

В ходе проверки прокуратура оценит, как работали органы профилактики с проблемной семьей, и в случае нарушений примет меры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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