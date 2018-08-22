Синоптики: лето на Урале закончилось

Уральские синоптики объявили об окончании лета. В ближайшие дни ожидается только понижение температуры, осадки.

Продолжительность дня в Екатеринбурге со дня летнего солнцестояния уменьшилась на три часа. Ночи становятся холоднее, местами в регионе уже доходило до +1…+4°.

«По метеорологическим меркам лето в Свердловской области закончилось 16-18 августа, когда средняя суточная температура опустилась ниже 15°. В последние 3-5 дней она удерживается на отметках +11…+15°, лишь местами немного выше. В ближайшие трое суток Урал окажется под покровом очередного циклона и его атмосферного фронта. Ожидаются дожди, плотная облачность и очередное понижение температуры», – отметила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

На следующей неделе погода, вероятно, будет несколько лучше – ночью +6…+11°, днем +16…+21°, с немногочисленными осадками.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

Под грифом «Секретно»: в Свердловском областном суде стартует процесс по делу полицейских, задержанных по подозрению в превышении полномочий. / Участники выборов ищут защиты от криминала у полпреда, но не у губернатора: «У него нет инструментов» (ФОТО). / В избиркоме Екатеринбурге начнет работу горячая линия. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»