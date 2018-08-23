Жителя Красноуфимска отправили в колонию за истязание матери и убийство кота

В Красноуфимске вынесли приговор мужчине, который систематически избивал свою мать. Чтобы нанести ей и моральную травму, он зверски убил домашнюю кошку женщины.

Житель Красноуфимска Кирилл Русинов, как было доказано в суде, с прошлого лета на протяжении полугода систематически избивал свою мать, пенсионерку 1952 года рождения. При этом он угрожал ей убийством. В феврале 2018 года мужчина убил питомца матери – несколько раз ударил кошку головой об пол, отчего она погибла. На тот момент мужчина был пьян, суд расценил это как отягчающее обстоятельство.

«Кухонного боксера» и живодера отправили в колонию строгого режима на 2 года 8 месяцев. Его судили по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание», ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Приговор в законную силу не вступил.

Красноуфимск, служба информации

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