В Екатеринбурге появились дорожные знаки с цитатами Булгакова, Маяковского и Достоевского (ФОТО)

В Екатеринбурге появились необычные дорожные знаки – с портретами отечественных писателей и цитатами, подходящими по смыслу к изображениям на знаках.

Как сообщили РИА «Новый День» в Объединенном музее писателей Урала, эта акция призвана привлечь в музей новых посетителей. Литературные дорожные знаки – «Опасный поворот судьбы», «Осторожно, бычок качается», «Вишневый сад» и другие можно увидеть в Литературном квартале, а также на входе в музей П.П.Бажова.

Знаки делятся на несколько тем: социальные, детские, любовные. Владимир Маяковский в окне Музея «Литературная жизнь Урала XIX века» и знак «Актрисы МХАТа, внимание!» намекают, что любовь может быть роковой.

У Камерного театра знакомый всем автомобилистам знак «приоритет дороги» превратился в дискуссионный «Осторожно, несколько мнений!», дополненный цитатой уральского драматурга Василия Сигарева «Я не люблю, когда всем нравится – это как-то подозрительно».

Михаил Булгаков на знаке «Берегись трамвая» предупреждает: «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится».

Творчество Федора Достоевского символизирует знак «Переход от твари дрожащей к право имеющему».

Знак въезда в темный туннель достался Александру Островскому: «Чужая душа – потемки».

Бессмертное карамзинское «В России две беды – дураки и дороги» начертано на изображении знака «Скользкая дорога».

Знак «затор» достался Николаю Гоголю с его «птицей-тройкой».

Всего в Литературном квартале – около 20 знаков, которые музейщики предлагают прочитать по-новому.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.18

Жители Среднеуральска собирают митинг против местной птицефабрики (ДОКУМЕНТ). / В Екатеринбурге объявили кастинг на конкурс красоты среди матерей. / Куйвашев отстранил от должности Олега Кагилева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»