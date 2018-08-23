В Нижнем Тагиле покончил с собой полицейский: подробности

В Нижнем Тагиле нашли тело полицейского. Мужчина был в форменном обмундировании, рядом с ним лежало табельное оружие и предсмертная записка.

Сообщение о самоубийстве сотрудника полиции появилось сегодня в нижнетагильских СМИ – журналисты сообщали, что полицейский якобы покончил с собой в здании райотдела. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых корреспонденту РИА «Новый День» факт ЧП подтвердил, но информацию о том, что самоубийство произошло в здании полиции, опроверг.

«По факту смерти сотрудника отдела полиции №16 Нижнего Тагила Главным управлением МВД России по Свердловской области проводится служебная проверка. По предварительным данным, 22 августа в 09:00 участковый уполномоченный 1992 года рождения, вооружившись табельным пистолетом Макарова, заступил на службу. После того как он не явился на вечернее совещание, было принято решение посетить его по месту жительства. В арендуемой квартире на улице Октябрьской младшего лейтенанта обнаружили без признаков жизни. Рядом с ним находились оружие, служебное удостоверение, форменное обмундирование и предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в случившемся.

На место происшествия выезжали представители руководства областного полицейского главка, в том числе руководитель Управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Алексей Меньшиков, начальник инспекции по личному составу Юлия Серебрякова, представитель подразделения морально-психологической подготовки Алексей Шипигузев и глава МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. В настоящее время устанавливаются более точные обстоятельства произошедшего. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение. Погибший сотрудник был холост, детей, дисциплинарных взысканий и конфликтов с руководством у него не было», – рассказал полковник Горелых.

В СУ СК по Свердловской области добавили, что по факту смерти полицейского началась проверка, осмотрено место происшествия, тело направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, ведутся опросы родственников и знакомых погибшего. «Оснований полагать, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», – отмечают следователи. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Нижний Тагил, служба информации

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