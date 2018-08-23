Под Ирбитом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с трактором

В Ирбитском районе ребенок и женщина пострадали в ДТП с трактором. Они были пассажирами в «жигулях», автомобиль из-за невнимательности водителя влетел в сельхозмашину.

Авария произошла накануне около шести часов вечера на 5 км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Водитель автомобиля ВАЗ-21074, мужчина 1962 года рождения, пошел на обгон трактора, который ехал в том же направлении. Водитель почему-то не заметил, что у трактора загорелся левый поворотник. Трактор начал поворачивать, и в него влетела «семерка».

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-21074. Женщина 1968 года рождения получила ушиб грудной клетки; у трехлетней девочки перелом плечевой кости.

«В ходе выяснения обстоятельств происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что ребенок перевозился на бустере, который был расположен на заднем пассажирском сиденье посередине автомобиля, и был пристегнут двухточечным (поясным) ремнём безопасности, что нарушает требования перевозки детей, установленных пунктом 22.9 Правил дорожного движения», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. По правилам, бустеры рассчитаны на детей весом от 22 до 36 килограммов (7-12 лет), устанавливаются они при условии наличия штатных трехточечных ремней безопасности.

Водителя оштрафовали за перевозку ребенка с нарушениями требований установки детского удерживающего устройства по статье 12.23 КоАП РФ на 3 тысяч рублей.

Ирбитский район, служба информации

Ирбитский район. Другие новости 23.08.18

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