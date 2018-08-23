Общественную палату Свердловской области возглавил Александр Левин

Председателем Общественной палаты Свердловской области избран председатель областного Союза журналистов Александр Левин.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с первого заседания ОП СО нового состава, его кандидатуру предложил губернатор Евгений Куйвашев.
«Я думаю, что Александр Юрьевич Левин блестяще справится с этой работой. Мы все знаем его как человека ответственного и прекрасно знающего регион», – заявил он.
Других предложений не возникло.
Вновь избранный председатель заявил, что зарплату ни здесь, ни в Союзе журналистов он получать не будет. «Это все общественная нагрузка», – сказал он.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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