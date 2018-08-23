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Четверг, 23 августа 2018, 14:04 мск

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Общественную палату Свердловской области возглавил Александр Левин

Председателем Общественной палаты Свердловской области избран председатель областного Союза журналистов Александр Левин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» с первого заседания ОП СО нового состава, его кандидатуру предложил губернатор Евгений Куйвашев.

«Я думаю, что Александр Юрьевич Левин блестяще справится с этой работой. Мы все знаем его как человека ответственного и прекрасно знающего регион», – заявил он.

Других предложений не возникло.

Вновь избранный председатель заявил, что зарплату ни здесь, ни в Союзе журналистов он получать не будет. «Это все общественная нагрузка», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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