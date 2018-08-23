Домушники Жора и Банан, ограбившие за год 68 квартир, отправлены в колонию (ФОТО)

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Георгию Хомутову и Александру Галиулину, более известных в криминальных кругах как Жора и Банан. Мужчины промышляли квартирными кражами на территории Свердловской области – на их счету 68 преступлений.

Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, кражи совершались в период с июня 2014 года по июнь 2015 года. Хомутов в одиночку ограбил девять квартир, вместе с Галиулиным – еще 59. Добычей домушников чаще всего становились драгоценности, ноутбуки, телефоны, шубы и другие дорогие вещи. Для взлома мужчины выбирали квартиры на первых этажах домов советской постройки, вскрывая отверткой пластиковые окна. Пока один находился внутри жилища, второй следил за обстановкой на улице и в случае опасности подавал сигнал сообщнику. Воры предусмотрительно пользовались перчатками, чтобы не оставлять улик, украденные вещи складировали в квартире одного из злоумышленников на улице Черняховского, а затем сбывали через ломбарды и скупщиков.

«Выявили и задержали квартирных воров в ходе длительной и кропотливой работы подполковник полиции Иван Плюснин, майоры полиции Геннадий Обходимов и Александр Гулемин. Расследованием уголовного дела занимался начальника отдела №3 ГСУ полицейского главка Евгений Чеглаков», – отметил Горелых.

Суд приговорил домушников в общей сложности к 21 году лишения свободы. Георгий Хомутов получил 9 лет колонии общего режима, Александр Галиулин – 12 лет строгого режима.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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