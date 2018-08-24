В Серове посадили мужчину, который угнал машину, похитил возлюбленную и насмерть сбил незнакомку

В Серове вынесли приговор мужчине, который из-за пьяной ссоры с бывшей женой совершил сразу три преступления. Он угнал машину, насильно поместил туда экс-супругу и насмерть сбил женщину, которая встретилась ему на дороге.

Жителя Серова Михаила Фуникова 1972 года рождения признали виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 166, ч. 4 ст. 264 УК РФ «Похищение человека, угон с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

21 августа прошлого года он поругался с бывшей женой. Сначала Фуников избил женщину, а затем нашел у нее ключи от машины (автомобиль принадлежал ее матери) и насильно затолкал туда бывшую жену. Затем Фуников выехал на дорогу – он был пьян, водительских прав у него не было. Мужчина превысил скорость, не справился с управлением, его занесло, машину выкинуло на обочину, где в это время шла женщина 1959 года рождения. От полученных травм пешеход умерла в этот же день.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Михаилу Фуникову наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, судом удовлетворен иск сына погибшей о возмещении осужденным морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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