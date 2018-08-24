На Урале грибник забрался на сосну, чтобы позвать на помощь, но сорвался и повредил спину

Свердловские полицейские отыскали в лесу заблудившегося грибника, чем, вероятно, спасли ему жизнь. Накануне днем в дежурную часть в Артинском районе обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 22-летний сын отправился в лес за грибами, но заблудился. Женщина просила помочь с поисками молодого человека.

Полицейские нашли парня. Как оказалось, помощь подоспела как раз вовремя. Молодой человек, пытаясь позвать на помощь и оглядеться на местности, решил залезть на сосну. Но ветки не выдержали веса, и он сорвался с высоты, повредив спину. К счастью, у него был с собой сотовый телефон, так что его сравнительно быстро нашли. К поискам были привлечены 15 полицейских.

«В ходе трехчасового поискового мероприятия сотрудники полиции обнаружили пострадавшего и оказали ему первую помощь, вызвали неотложку, организовали доставку в больницу, где он сейчас проходит курс необходимого лечения. Любитель тихой охоты и его родственники выразили искренние слова благодарности руководству и всему гарнизону полиции Артинского района за оперативные и слаженные действия при спасении грибника, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», – сказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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