Два уральца избили третьего на кладбище «в профилактических целях»

В Свердловской области двое мужчин похитили третьего, увезли на кладбище, избили и вернули обратно. Свои действия они объяснили необходимостью принять «профилактические меры».

В Артинском районе прошел суд над двумя жителями деревни Ялым 1991 и 1981 годов рождения, которых обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Само преступление было совершено 2 января, видимо, после успешного празднования Нового года. В тот день подсудимые выпили, а затем упаковали 38-летнего товарища в багажник машины ВАЗ-21120.

Своего пленника мужчины отвезли на местное кладбище, где избили, пояснив, что сделали они это «в профилактических целях». После чего они снова положили мужчину в багажник и вернули в деревню. Там потерпевшего отпустили. Правоохранительным органам подсудимые рассказали, что за день до этого потерпевший, будучи пьяным, ударил родственницу одного из товарищей бутылкой по голове.

Сегодня в СУ СК по Свердловской области рассказали, что приговором Красноуфимского районного суда подсудимым дали по три года: один будет отбывать наказание в колонии-поселении, второй отделался условным сроком.

Екатеринбург, служба информации

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