Деньги некуда девать: екатеринбуржцы недоумевают, зачем перекладывают асфальт на Первомайской

Жители Екатеринбурга собираются писать коллективное письмо в администрацию Екатеринбурга. Их интересует, зачем в этом году на улице Первомайской перекладывают асфальт. «Я живу напротив ресторана «Джеймс», каждый день езжу по улице Первомайской. Там был уложен прекрасный асфальт, ни выбоин, ни трещин. И вот несколько дней назад его взяли и сняли фрезой, теперь кладут новый. А зачем, в городе что, больше дорог нет, нуждающихся в ремонте. Какая-то бессмысленная трата денег», – рассказал «Новому Дню» житель города Андрей Божинов.

Как говорят возмущенные горожане, они намерены отправить запрос в мэрию, чтобы узнать, почему нужно было тратиться на перекладку идеального асфальта на Первомайской, если в городе есть улицы с дорожным покрытием более худшего качества, которые годами не могут дождаться ремонта.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.18

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